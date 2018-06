Jazmín Pinedo responde a usuaria que la mandó a leer por supuesto tuit suyo

El Mundial ya terminó para la selección nacional y varios de los enviados especiales que viajaron hasta Rusia se encuentran de regreso a Perú. Una de ellas es Jazmín Pinedo, una de las que más críticas recibió desde que se confirmó su presencia en el país europeo.

En los últimos días, una serie de publicaciones falsas vienen circulando en las redes sociales. En los tuits, supuestamente de Jazmín Pinedo, dejan a la popular ‘chinita’ muy mal parada en conocimientos básicos de fútbol.

Cansada de ser víctima de los llamados trolls y de las críticas e insultos que recibía como consecuencia de los memes, Jazmín Pinedo le contestó a una usuaria de Twitter que la mandó a leer.

“Cómo se te ocurre que si nos eliminan en primera fase vamos a seguir jugando en el Mundial. No hemos pasado a la segunda ronda (octavos de final) en nuestro grupo pasaron a segunda ronda (octavos de final) Francia en primer lugar y Dinamarca en segundo lugar… Lee, que das pena”, fue el mensaje que le envió la usuaria de Twitter.

Pero Jazmín Pinedo se defendió de inmediato: “¿Lee, que das pena? Señora, ¿puede usted mostrarme una prueba de que dije eso? Porque me imagino que usted tan ‘viva’ es recontra segura, ¿no? Me adelanto, no encontrará esa prueba porque no existe. Me pregunto quién da más pena ahora. Leer es fácil… hablar tonterías también”, respondió Jazmín.

Cabe mencionar que la usuaria atribuyó a Jazmín la autoría de un tuit en el que supuestamente le daba vibras a la selección peruana para su próximo partido en octavos de final, pese a estar eliminados.

Como se sabe, Perú quedó fuera de la lucha por el pase a octavos de final de Rusia 2018 luego de perder sus dos primeros partidos. En el tercer encuentro, la selección se despidió con una victoria frente a Australia, poniendo fin a una sequía de 40 años sin triunfos en un Mundial.