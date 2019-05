Jazmín Pinedo denunció acoso durante emisión de su programa

La conductora de ‘Mujeres al mando’, Jazmín Pinedo aprovechó la emisión de su programa para hacer una denuncia pública. Ella reveló que, desde hace dos años, viene siendo víctima de acoso cibernético.

“Quiero denunciar una cuenta de la cual estoy sufriendo acoso desde hace dos años, no estoy jugando, esto se está saliendo de control, no solo se mete conmigo, le escribe a Karen (Schwarz), a mi productor, a Magdyel (Ugaz), a Gino, a su mamá, a mi fotógrafo, a las personas de mi entorno, etc. Me persigue constantemente, sufro un acoso horrible, las 24 horas del día y no puedo dormir tranquila”, manifestó la conductora.

Asimismo, contó que las autoridades pertinentes ya se encuentran tras los pasos de la persona que la viene acosando, y resaltó que no se quedará tranquila hasta que su acosador termine en prisión.

“Esta persona ha asegurado cosas bastantes delicadas, me ha difamado bastantes veces, tengo todos los pantallazos, todos los videos y toda la información. Lo hago público, porque me acaba de enviar otra vez mensajes y esto se está saliendo de control. Ya le he explicado a esta persona que estoy detrás de su IP y no voy a parar hasta meterla presa. Lo que está haciendo no es un juego, no voy a parar hasta verla tras las rejas, porque no es correcto, es enfermizo y no es legal. No pararé hasta dar con su paradero y yo no bromeo”, señaló Pinedo bastante indignada.

Fuera de cámaras, la joven señaló que se armó de valor para hacer esta grave denuncia. “Me ganó la rabia y la frustración. De ahora en adelante, lo voy a manejar todo por la vía legal y no me voy a quedar tranquila hasta dar con el paradero de esta persona. Lo que hice fue porque Karen me enseñó unos mensajes, mi paciencia ya se colmó. Mi productor también recibe mensajes, meterse con mi trabajo ya superó todos los límites. Estoy harta, porque inventa historias, me difama”, indicó.

“Me escribe a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 1 de la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, al mediodía. Me preguntó: ¿En qué momento descansa? Ya le he bloqueado en varias oportunidades y siempre se crea cuentas distintas. Es como sistemático, de lunes a domingo me escribe. Es un acoso constante y no puedo más. Me siento bastante fastidiada”, concluyó la modelo, quien indicó que hace un tiempo inició las investigaciones pertinentes.

Fastidiada y algo temerosa, Jazmín Pinedo tiene que seguir adelante por lo que no dejará de viajar a Colombia para representar a Perú y particir en un evento de ma marca Konzil, que reunirá las principales figuras de Latinoamérica.