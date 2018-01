Jazmín Pinedo defiende a Juliana Oxenford y manda a callar a Milett Figueroa

Tras la fuerte respuesta de Milett Figueroa a Juliana Oxenford, Jazmín Pinedo no se quedó de brazos cruzados y salió en defensa de la periodista, indicando que el discurso de la modelo era “básico” y “nivel cero”.

“Milett no solamente ha tenido la oportunidad de desarrollarse en el mundo de la actuación, pero de ahí a entrar en una discusión con Juliana Oxenford de ese tipo, tan básica, tan de nivel cero, mejor quédate callada”, señaló Jazmín Pinedo esta mañana en ‘Espectáculos’.

Por otro lado, Ernesto Jiménez señaló que Milett Figueroa se sentía muy susceptible, pues cualquier comentario en contra de ella lo consideraba como un ataque contra la mujer.

“Mucha susceptibilidad de parte de Milett Figueroa, para ella cualquier comentario es un ataque a la mujer. Esa es la respuesta que tiene para todo”, expresó Ernesto Jiménez.

Jazmín Pinedo apoyó la idea de su compañero y aconsejó a Milett Figueroa que aprenda a aceptar las críticas, pues es parte de estar en la farándula limeña.

“Si tú estás en la farándula, tú tienes que saber que en algún momento a alguien no le va a gustar lo que haces, no le va a gustar lo que dices, no le va a gustar lo que comentas”, finalizó la animadora.

Cabe mencionar que todo este enfrentamiento entre Juliana Oxenford y Milett Figueroa se originó por una crítica de la periodista contra la modelo en redes sociales, a quien no la consideraba una actriz. La popular ‘Milechi’ no se quedó callada y señaló que la conductora de Latina estaba llena de rencor.