Tras las declaraciones de Aldo Miyashiro, quien admitió haber sido infiel a Érika Villalobos, el programa “América Hoy” presentó un informe con lo que dijo el popular ‘Chino’. Ante sus declaraciones, Janet Barboza salió al frente para despejar las dudas y aclarar que ella no pretende “lavar la cara” de nadie.

Y es que, tras sus declaraciones el pasado 20 de abril, diversos protagonistas del mundo de la farándula señalaron que no era incisiva ni tajante frente a la situación que atraviesa Aldo Miyashiro tras besar a Fiorella Retiz.

“Quisiera decir que en este programa, ustedes nos conocen desde que empezamos, yo tengo más de 20 años de trayectoria en televisión y nunca me han visto parada en pantalla mintiendo ni lavando la cara a nadie. Eso, por supuesto, en muchas oportunidades me ha traído discrepancias”, señaló Janet Barboza.

“No siempre es bien visto que alguien sea objetivo y directo, pero siempre lo he sido, he hablado con la verdad, he medido a todos con la misma vara y nadie puede decir lo contrario porque no hay imágenes donde yo esté apañando cualquier tipo de situación”, añadió.

Janet Barboza recuerda caso de Christian Domínguez https://www.americatv.com.pe/noticias/

Asimismo, en otro momento de su descargo, Janet Barboza también se refirió al caso de Christian Domínguez, el cual señaló que también fue sancionado severamente e incluso se le separó de un programa.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens sobre descargos de Aldo Miyashiro

Rebeca Escribens sobre descargos de Aldo Miyashiro https://www.americatv.com.pe/noticias/