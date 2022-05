La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, defendió la entrevista que realizó a Melissa Paredes tras el ampay que protagonizó la actriz junto a su actual pareja Anthony Aranda.

Esto debido a que la exesposa de Rodrigo Cuba se quejó de que la exanimadora de eventos no fue buena compañera al hacerle preguntas demasiado incisivas sobre el famoso ampay.

“No estuve de acuerdo (con la entrevista) por cómo se me atacó... Yo sentí que Janet fue muy dura por qué no les habla así a otras personas, lo sigo pensando hasta el día de hoy. Fue demasiado incisiva, muy dura, quizás se le fue de la mano por ser imparcial en ese momento”, señaló Melissa Paredes.

Ante estas declaraciones, Janet Barboza no se quedó callada y defendió el tipo de entrevista que hizo. Aseguró que ya le ha

“Hay muchas artistas de la farándula que cuando vienen a este programa no me han saludado y han pedido que sea retirada del set y de eso da fe nuestro productor, la misma Yahaira Plasencia. También me ha pesado en este canal”, señaló Janet Barboza.

“Cuando se habla con la verdad, referente a actos que vemos en televisión, siempre se va a ser el venenoso, el antipático, el no buen compañero ni buen amigo. Yo te quiero decir Melissa Paredes, hice este preámbulo para que entiendas, que no es absolutamente nada personal y he sido incisiva en diferentes situaciones y lo único que hice fue hacer preguntas que lo hubiera hecho cualquier persona en mi lugar. No eran las preguntas que tú querías escuchar, no eran las preguntas que esperabas como para pasar por agua tibia, yo me debo al público”, agregó.

La animadora de televisión aseguró que un buen compañero es decir las cosas frente y le reclamó: “Creo que eres bastante injusta al decir eso”. Además, no descartó volver a juntarse con Melissa Paredes. “Podríamos juntarnos antes, conversar un poco y tomarnos un café no tengo anda personal con Melissa”, dijo.

Janet Barboza invita a tomar un café a Melissa Paredes

VIDEO RECOMENDADO

Katia Palma sorprende a sus seguidores con nueva figura

Katia Palma sorprende a sus seguidores con nueva figura.