La conductora de televisión, Janet Barboza sorprendió a sus compañeras en el programa ‘América hoy’, al confesar que desea congelar sus óvulos para quedar embarazada en el futuro.

Todo ocurrió cuando Melissa Klug contó que hizo lo propio para tener un hijo con su novio Jesús Barco, con quien adelantó su luna de miel y viajó durante 20 días a Miami, Qatar y Tailandia.

“Sí, llegué a congelar mis óvulos... (¿Tendrá un hijo antes de casarse?) Siempre lo he dicho, lo que venga primero. Si primero viene la criatura, bienvenido sea, y después será el matrimonio”, explicó Melissa Klug.

En ese preciso instante, Janet Barboza reveló: “Yo también quiero congelar mis óvulos, porsiacaso”. Tal confesión causó risas y bromas entre sus compañeras.

“Creo que la señora no ha ido al ginecólogo. Ya no se puede”, dijo Ethel Pozo, pero Janet Barboza reclamó: “Miren, señores este prejuicio, miren la sociedad machista. ¿Una mujer con 48 primaveras no puede congelar sus óvulos?”. A lo que Ethel le contestó que no.

