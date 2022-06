El escritor Jaime Bayly aseguró que sería el hombre más feliz del mundo si el actor y cantante Diego Bertie le dedicara una canción ahora que ha vuelto al mundo de la música.

Así lo señaló en su columna publicada en el diario Perú21, donde pese a no colocar su nombre ni del actor, deja en claro que se está refiriendo a la pasada relación que tuvieron. Y es que Diego Bertie decidió declarar abiertamente su homosexualidad y habló de su relación con Jaime Bayly en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

“Sí, fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, expresó Diego Bertie en la entrevista para el programa de espectáculos.

Jaime feliz que le escriba una canción

Y la respuesta de Jaime Bayly no se hizo esperar. El escritor usó su columna para responder las declaraciones del actor y desearle, a su estilo, buena suerte en su carrera como cantante.

“Soplap... ha resuelto salir del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante, carrera que abandonó cuando era muy joven. Tragasables piensa que es una gran idea que Soplapo... se dedique a la música. Tiene talento, es guapo, canta bien, baila con gracia. Le conviene expresarse artísticamente, piensa Tragasables. Le conviene escribir sus propias canciones, escribir una canción sobre un hombre al que amó, una canción abiertamente gay. Le conviene atreverse a ser un cantante gay, del mismo modo que a mí, al comienzo de mi carrera como escritor, me convenía ser un escritor que no escondía, sino mostraba, su sensibilidad gay, piensa Tragasables. Si Soplapollas tiene algún valor como artista, piensa, debería escribir canciones impregnadas de su sensibilidad gay”, sostuvo Jaime en una parte de su columna.

“¿Le gustaría que Soplapo... escribiera una canción sobre el amor y el desamor que ambos han vivido? Sería el hombre más feliz del mundo si Soplapo... escribiese una canción inspirada en mí, piensa Tragasables, aun si en esa canción me llama gordo, panzón, barrigón y burgués”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Karol G en Lima: Así fue el vibrante concierto de la ‘bichota’

Revive lo mejor del primer concierto de Karol G en Lima.