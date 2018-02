Jacqueline Bracamontes demuestra así que sus piernas son su más grande encanto mexicano

Jacqueline Bracamontes no solo encanta con su talento, también con su belleza. Sin embargo, sus seguidores no solo se dejan enamorar por su dulce rostro, también por sus sexys piernas, las cuales la actriz no duda en lucir en sus publicaciones de Instagram.

Jacqueline Bracamontes es una reconocida actriz mexicana, pero también una tierna madre de 3 hijas. Cuenta con 38 años y en sus instantáneas demuestra en está en la flor de su juventud.

Incluso, junto a su esposo Martín Fuentes planean a su cuarto hijo para este 2018. Pues ambos, ansían a su primer varoncito. Sin embargo, aclaran que si esto no llega a su suceder, están felices con Dios planea para ellos.

Jacqueline Bracamontes una actriz y modelo mexicana. Fue ganadora del concurso nacional, Nuestra Belleza México en el año 2000. Desde aquel año no paró en certámenes de belleza hasta llegar a la actuación, en donde se desempeña con gran éxito.