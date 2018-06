J Balvín sorprende al hijo de Jefferson Farfán con este inesperado saludo

El hijo de Jefferson Farfán, Adriano Farfán, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se ve al cantante J Balvín mandándole saludos. El pequeño quedó muy feliz y sorprendido tras recibir este detalle de su cantante favorito.

“¡Hey Adriano! un brazo, mi hermano, buena vibra. J Balvin”, fue el mensaje que le envío el reguetonero J Balvín al hijo del delantero Jefferson Farfán.

Este saludo no solo emocionó a Adriano, también a los seguidores del retoño de Melissa Klug, quienes no dudaron en comentar, e incluso su hermana Samahara Lobaton comentó lo siguiente: “¡Me muero! Que me mande saludos pues”.

“Bien ahí”, “El mejor”, “Qué bello Adriano”, “Bien, Adrianito. Éxitos”, “¡Wow! ¡Qué bueno! Saludos buen viaje por esa ciudad”, “Buena, sobrino”, fueron algunos mensajes que recibió Adriano Farfán Klug.

Cabe señalar que el hijo del futbolista se encuentra en Rusia apoyando a su padre en el Mundial. A la vez, se encuentra viviendo lindos momentos al lado de su hermana y abuelita en el mencionado país, y no duda en compartirlo en sus redes sociales.

El hijo del delantero publicó el video en su cuenta de Instagram. (Video: Instagram)