J Balvin pensó que Mario Hart era un fan más cuando se tomó la foto y este video lo prueba

Aunque Mario Hart publicó una foto con J Balvin indicando que era su “causa”, un video muestra lo contrario. El colombiano pensó que el chico reality era solo un fan.

En el video que fue difundido por Latina se ve a Mario Hart y Korina Rivadeneira haciéndole la guardia a J Balvin para tomarse una foto y hasta grabarse un video. Tras cumplir su cometido, el cantante internacional hace lo propio con otros fans, sin intercambiar palabra alguna.

Sin embargo, en la publicación de Mario Hart se entiende que J Balvin se dio el tiempo de encontrarse con el automovilísta, y que producto de ello se realizó la foto.

Cabe recordar que Mario Hart cerró el Lima Music Fest, donde también cantó Leslie Shaw. Lamentablemente por el retraso, el corredor de autos terminó saliendo después de las 3 de la mañana, cuando la gente ya se estaba retirando.

“Los organizadores le dijeron a Mario Hart para que abra el concierto antes de Leslie: ‘Tú tienes que abrir el concierto’. Pero el orgullo de él fue tan fuerte que dijo: ¡NO!. Hizo su berrinche porque no quería abrir por nada a Leslie. Él quería telonear a los internacionales, pero los organizadores dijeron que no. Como no aceptaron, lo pusieron al final”, contó Brunella Horna.