Isabel Acevedo asegura que “jamás fue la otra” en la vida de Christian Domínguez

Isabel Acevedo vuelve hacer noticia. Esta vez la popular “Chabelita”, salió al frente para asegurar que jamás fue la ‘otra’ en la vida del cantante Christian Domínguez. Asimismo, indicó que le tiene sin cuidado lo que piense su expareja Karla Tarazona y sobre su interpretación en el videoclip la ‘Atorranta’ ella no sabía nada, pero le “causa gracia”.

“Jamás he sido la otra, siempre he dicho que lo que va mal, acaba mal”, dijo Isabel Acevedo al diario el Trome.

Por otro lado, aseguró que el retiro de ambos participantes del programa ‘Reyes del show no fue producto a un tema de celos hacia la bailarina Vania Bludau, sino por una lesión del cantante.

“Lo que no fue en mi año, no me hace daño, y no siento celos de Vania, son especulaciones. Ella y yo nos hemos saludado en una temporada pasada”, confesó Isabel Acevedo.

Al respecto, cuando se le preguntó si le molesta que le digan “Pinocho” a Christian Domínguez por decir que estaba lesionado y luego aparecer en otro programa, dijo que por el momento solo se está encargando de rehabilitarse porque la competencia de baile es muy fuerte.

Lejos de desconfiar, Isabel Acevedo reafirmó que cree plenamente en Christian Domínguez y que, además, el sentimiento es mutuo, pero que a pesar de ello “está advertido”.

¡Detallista!Isabel Acevedo dijo, además, que en su cumpleaños, Christian Domínguez, la sorprendió con varios detalles. “Me regaló un osito de peluche, que para mí lo fue todo. Nos fuimos a cenar e hizo una fiesta sorpresa muy linda”, aseguró.

¡No dejes de ver este videoclip!