Isabel Acevedo: así reaccionó cuando le dijeron “serruchadora” en Combate"

Isabel Acevedo perdió los papeles luego que Ducelia Echevarría le llamara “serruchadora”. El hecho sucedió luego que la rubia le ganara a la bailarina en el juego de serruchos.

“Esto es para demostrarte Chabela que no eres la única serruchadora de este programa”, dijo Ducelia Echevarría desatando la ira de la pareja de Christian Domínguez.

“No sé qué problema tiene ella contra mí. ¿Te he hecho algo? ¿No que no existía la falta de respeto Ducelia? ¿Ah?”, dijo Isabel Acevedo enojada por lo que su compañera quiso dar a entender usando el doble sentido.

La frase dicha por Ducelia evidentemente aludía al triángulo amoroso en el que se vio envuelta la popular “chabelita” con Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Gian Piero Díaz intervino para tratar de que la calma vuelva al set, el conductor llamó la atención a ambas participantes.

“Ducelia, el doble sentido lo entendemos todos ¿ok? Acabamos de decir que no se van a tocar temas personales, pero lamentablemente insistes en hacerlo lo mismo y lo mismo. Te estamos reventando cohetes diciendo que eres buena competidora, que tienes excelente nivel y no tienes la necesidad de caer en eso. Lo dejamos ahí. Punto. Lo mejor que puede hacer Chabela es no responder y Ducelia, es la última vez como advertencia”, indicó Gian Piero Díaz.