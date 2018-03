Rihanna y su vídeo que trae ‘loquitos’ a sus fans

Rihanna es una de las artistas más desinhibidas que no le teme a la censura, mucho menos a lo que puedan opinar sus detractores, y realiza todo lo que le apetece. En esta ocasión , la intérprete de ‘Where Have You Been’ bailó este candente ritmo que te hará olvidar de todos tus problemas.

Como ya es de costumbre, la cuenta Rihanna.Today filtró a través de Instagram un vídeo donde se le ve a Rihanna realizando unos sensuales movimientos que volvieron ‘locos’ a sus fanáticos que le siguen en la conocida red social.

Y no es para exagerar, pero Rihanna es buena como cantante y sus dotes de bailarina hacen alborotar a más de uno que perciba sus eufóricos pasos que en más de una ocasión remecieron Instagram.

En tanto, sus miles de fanáticos llenos de júbilo comentaron el ‘picante’ vídeo. “Realmente sexy”, “Eres la mejor en todos los ámbitos”, “Única y sensual como siempre”, “Movimientos inigualables”, fueron algunos comentarios.

¡Este es el vídeo del que todos están hablando!

Este es el vídeo donde Rihanna desató toda su sensualidad y alborotó a sus fans. (Video: Instagram)