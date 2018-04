Mayra Goñi presume sus encantos en este sexy bikini y Fabio 'enloquece'

¡Lo hizo otra vez! Mayra Goñi elevó la temperatura en Instagram tras hacer alarde de sus medidas en este sexy y diminuto bikini con el que trae ‘loquito’ a Fabio Agostini.

La actriz de Ven Baila Quinceañera compartió con sus miles de seguidores lo bien que la viene pasando en sus cortas vacaciones y no dudó en engreírles con este ‘coqueto’ bikini que alborotó a más de uno.

El más orgulloso y feliz de esta publicación fue Fabio Agostini, quien no dudó en poner su ‘me gusta’ respectivo y dejar en claro que es el dueño de ese gran corazón que tiene la carismática Mayra Goñi, conocida por su gran papel de Viviana en la telenovela juvenil VBQ .

Por su parte, sus miles de seguidores dieron rienda suelta a sus sentimientos y le escribieron decenas de halagos. “Hermosa”, “Qué linda eres mi Mayra”, “Divina como siempre”, “¿Cómo tienes ese cuerpo de infarto?”, “Sin lugar a duda, eres la más regía”, fueron algunos cumplidos.

Como se recuerda, Fabio Agostini expresó la admiración que siente por Mayra Goñi y lo positivo que ha sido la presencia de la actriz en su vida.

“Siempre he sido fiel con mis enamoradas, pero cuando he estado solo he hecho un desastre por todo el mundo y no me arrepiento, pero ahora estoy con Mayra, he sentado cabeza”, fueron las palabras de Fabio Agostini .