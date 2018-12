Vania Bludau muestra el anillo de compromiso que le dio su novio

La modelo peruana Vania Bludau fue sorprendida por su pareja, el abogado norteamericano Frank Dello Russo, con un romántico viaje por diversos países de Europa (Finlandia, Francia, Italia, República Checa, entre otros) donde pasarían las fiestas de fin de año.

A su llegada a Finlandia, el primer destino que visitaron, Frank Dello Russo aprovechó la emoción de Vania Bludau y le propuso matrimonio en la víspera de Navidad. La respuesta de la modelo fue afirmativa por lo que se convirtieron oficialmente en novios.

Hasta el momento, Vania Bludau no había querido mostrar su anillo de compromiso. Sin embargo, la modelo decidió compartir con sus seguidores dos imágenes de la preciosa joya con la que su novio le pidió que se case con él.

Se trata de un anillo en oro rosa, que tiene un enorme diamante en el centro y pequeños diamantes en todo su alrededor. Vania Bludau acompañó las fotos con un mensaje en el que recuerda que hoy cumple una semana de novia.

“Hace una semana dije Siiii! En medio de lágrimas de felicidad. Jamás me imagine que me pidieran matrimonio en Finlandia y al lado de los renos de Santa. Love you amor!! @frankdellorusso best Christmas ever!!”, escribió Vania Bludau junto a las fotografías.