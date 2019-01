Tilsa Lozano regresa a la televisión con el programa “En Exclusiva”

Ver esta publicación en Instagram

Este 2019 empiezo con esta gran aventura. .. muy pronto #EnExclusiva gracias a las personas que me dan esta linda oportunidad de reencontrarme con mis seguidores y estar todos los días un poquito más cerca a ustedes que los quiero tanto ! Gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir haciendo lo que tanto me gusta, la Tv! Me encanta este reto para poder seguir creciendo y aprendiendo ! Y gracias a cada uno de mis seguidores por siempre apoyarme y acompañarme los veo pronto mis amores. Canal: @panamericana.pe #Tilsa #Tvhost #Mama #workingmom #unstoppable