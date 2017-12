¿Melissa Klug le envía este contundente mensaje a Jefferson Farfán?

La ‘Blanca de Chucuito’ Melissa Klug sorprendió a muchos al compartir un contundente mensaje en su Instagram, por la descripción de la publicación varios aseguran que estaría dedicado a Jefferson Farfán, luego de su enfrentamiento con Valeria Roggero.

“Tengas la plata que tengas, en el cerebro y en el corazón tienes pobreza, estás vacío. Y eso es lo más triste”, escribió Melissa Klug debajo de la imagen que compartió en las historias de Instagram.

Para completar las sospechas, la ‘Blanca de Chucuito’ también acompañó el mismo post con la siguiente frase: “Gente que se cree que te ha callado la boca cuando en realidad has sido tú que te has dado cuenta que no vale la pena discutir con idiotas”.

Foto 2: Melissa Klug acompañó esta imagen con una frase al final. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que, Valeria Roggero fue ninguneada por Melissa Klug a través de su Instagram, quien aseguró que durante su relación con Jefferson Farfán nunca la conoció y que no pertenece a su círculo de amistades, ni mucho menos familiar.