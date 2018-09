Instagram: Melissa Klug demuestra que está más enamorada que nunca de Ítalo Valcarcel

A inicios del mes de julio, Karla Tarazona reveló en el programa ‘Valgame Dios’ que Melissa Klug le había confesado que terminó su relación con Ítalo Valcárcel, durante un breve encuentro que tuvieron en una conocida discoteca de Barranco.

“Yo lo único que sé es que mi amiga (Melissa Klug) es una mujer soltera hace cuatro días (¿Por qué han terminado?) La verdad no sé, yo ayer la vi y le pregunté: ‘Amiga, has venido sin rabito (en alusión a Ítalo Valcárcel)’ y me dijo: ‘Amiga, estoy sola hace cuatro días’”, aseguró en aquella oportunidad Karla Tarazona.

Sin embargo, los días pasaron y a pesar de que ni Melissa Klug ni Ítalo Valcárcel salieron a aclarar esta información, las fotos y videos que ambos publicaban en sus redes sociales, confirmaban que seguían juntos.

Y una muestra más de ello, es el tierno mensaje que acaba de publicar Melissa Klug en su cuenta de Instagram, con el que demuestra que está más enamorada que nunca de Ítalo Valcárcel, con quien mantiene una relación que se habría iniciado a mediados de 2016.

“Mi complemento para ser feliz @italovalco Somos dos personas imperfectas capaces de perfeccionarnos y complementarnos el uno al otro!!! #mylove #complice #loveyou”, escribió Melissa Klug junto a una foto de ella abrazando al bailarín que compartió en su cuenta de Instagram.}

Como se recuerda, Melissa Klug inició su relación con Ítalo Valcárcel hace casi dos años, cuando él era su bailarín en ‘El gran show’, programa en el que la ex pareja de Jefferson Farfán debutó en mayo de 2015.