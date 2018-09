Laura Spoya lanza contundente respuesta a quien criticó su delgadez pese a su embarazo

Desde que se enteró que iba a ser mamá todo ha sido felicidad; sin embargo, ni siquiera en esta hermosa etapa de su vida, Laura Spoya ha podido dejar de recibir críticas de parte de algunos usuarios de Instagram.

A pesar de que está acostumbrada a los comentarios negativos, esta vez, Laura Spoya prefirió no guardarse nada y decidió lanzar una contundente respuesta a una de sus seguidoras que criticó que siguiera tan delgada a pesar de que está embarazada.

Todo esto sucedió luego que Laura Spoya compartiera en Instagram

una imagen en la que luce un bikini azul con el siguiente mensaje: “A dos días de las 20 semanas”

“Me encanta seguirte Laura, pero sí tengo ‘issue’ [problema] con que todas las mujeres crean que lo más ‘cool’ es que no se vean panzas, no digo subas como ballena, pero tú y tu bebé necesitarán esa grasita. Nada más triste que la nueva moda de bebés de 1kg”, escribió la seguidora.

Ante ello, Laura Spoya no toleró este comentario y rápidamente respondió defendiendo su peso.

“Nada más triste que gente que habla sin informarse, como tú. Existen diferentes tipos de cuerpos y diferentes metabolismos. No todos engordan normalmente, como yo. Mi bebé pesa más de lo que debería así que no te preocupes. Si subo poco o no se me nota la panza es cosa de la naturaleza. Te aseguro que como más que suficiente”, sostuvo la esposa de Brian Rullan.