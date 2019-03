Johanna San Miguel es oficialmente la nueva jurado de “Yo Soy”

Ver esta publicación en Instagram

Mis intereses personales hacen que ya no sea parte de Latina, mi casa televisiva durante muchos años. Reconozco con honestidad y humildad que me dio mucho más de lo que esperaba… Gracias @latina.pe por todos estos años de trabajo, amistad y alegrías. Gracias a todos los grandes profesionales y amigos con quienes tuve la suerte de compartir tanto. Y gracias a cada uno de uds que siempre me apoyan y me siguen! Nuevos retos llegan y toca volar. Vamos por más!!!