Jessica Tapia y su mensaje tras recibir este regalo de su esposo por su aniversario

Jessica Tapia llamó la atención de todos sus seguidores tras publicar una reciente imagen en su cuenta de Instagram, donde muy emocionada detallaba el costoso regalo que le hizo su esposo Steven E. Dykeman por su quinto aniversario.

Como se ve en la imagen, la periodista recibió un anillo de joyería fina italiana por parte del padre de sus hijas. Jessica Tapia, a través de su red social, manifestó que estaba súper emocionada por el detalle.

“Anillo por nuestro 5to aniversario. Mil gracias honeybunnycito. Fue una total sorpresa. #Aniversario #FelizMatrimonio”, fue la leyenda que acompañó la imagen de Jessica Tapia en su red social.

Pero todo no quedó ahí, líneas más abajo, la periodista acotó que no necesita de regalos costosos para ser feliz, pero consideró que por ser una fecha especial, el detalle de su esposo Steven la emocionó a más no poder.

“Nota: Steve sabe que los regalos pomposos no son ni necesarios, ni obligatorios… pero qué bonito se siente cuando te los dan por alguna fecha realmente especial”, finalizó Jessica Tapia.