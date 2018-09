Emilia Drago recuerda su época de modelo en Habacilar junto a Melissa Loza

Emilia Drago sorprendió el último jueves a todos sus seguidores de Instagram al publicar una foto del recuerdo en la que aparece junto a la modelo Melissa Loza.

Aprovechando el popular hashtag #TBT (Throw Back Thursday), Emilia Drago compartió la imagen en la se le ve disfrutando del sol en la playa con Melissa Loza. Ambas bastante jóvenes.

En la publicación, la actriz especifica que esta foto es de la época en que eran modelos de Habacilar. “En la playa con la regia de Melissa #Habacilar @mlozaperu #MelissaSigueIgualita #YoEraUnaBebé #RecuerdoDelJueves”, escribió Emilia Drago.

Ante ello, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, indicando que no años no habían pasado para ella y recordando gratos momentos del programa de Raúl Romero.