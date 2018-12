Daniela Darcourt deja contundente mensaje tras su presentación junto a Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia fueron las protagonistas de uno de los encuentros más esperados, pues realizaron una presentación juntas la tarde del último jueves en “Esto es guerra”.

Dejando atrás sus diferencias, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia compartieron el escenario para presentar la tan ansiada copa que se llevará el equipo ganador de la final del reality de competencia.

Daniela Darcourt interpretó una versión del tema “Tú”, mientras que Yahaira Plasencia no se quedó atrás y salió a escena para cantar “Probablemente”.

Luego de sus presentaciones en solitario, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia se unieron en el escenario para cantar a dúo el tema “La copa de la vida”, y fueron ovacionadas por el público.

Tras el espectáculo que ofrecieron Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia dejaron contundentes mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram, con los que zanjaron cualquier malentendido y demostraron que no hay rencillas entre ellas.

“Gracias Esto es Guerra por la invitación a esta gran final. Creo que de esta manera, Yahaira y yo hemos demostrado que cada una defiende su trabajo a su manera, pero sobre todo, que la música une, integra y se comparte”, escribió inicialmente Daniela Darcourt en su cuenta de Instagram.

“Le doy gracias a Dios por permitirme despertar todos los días con salud para poder seguir cultivando y trabajando mi talento… Que viva el Perú, la música y todos los buenos talentos que habitan en esta tierra”, añadió.

Yahaira Plasencia no se quedó atrás y también escribió en su cuenta de Instagram. “Reza la frase ‘la música es el arte que entra por el oído y sale por el corazón’. Estoy super feliz y agradecida a Dios por las oportunidades que me brinda”, escribió.

_

“Daniela y yo hemos demostrado que en la música no hay competencias ni comparaciones, lo que nos une son las ganas de salir y sobresalir en esta industria, público hay para todos. Gran performance y nuevamente gracias a ‘Esto Es Guerra’ por permitirnos mostrar nuestro arte. Qué viva el talento peruano”_, finalizó.