¿Andrés Vílchez confirmó su romance con Alessandra Fuller con este mensaje?

Mucho se especula en torno a una posible relación entre los actores Andrés Vílchez y Alessandra Fuller. Luego que pasaran Año Nuevo juntos y que compartieran imágenes de su travesía por Orlando, el actor habría revelado que, efectivamente, han comenzado un romance.

A través de Instagram, donde ambos comparten diversas fotografías de sus aventuras, la actriz Alessandra Fuller compartió una imagen junto a Andrés donde escribió: “Aquí les comparto la última foto del viaje. Love u bf, Andrés Vílchez”. La respuesta del actor confirmaría lo que todos esperaban.

Como era de esperarse, el actor Andrés Vílchez comentó la fotografía con un mensaje que podría confirmar una presunta relación entre los protagonistas de “Ven, baila quinceañera”.

“Love you amore”, escribió el joven actor como respuesta de la fotografía compartida en Instagram por Alessandra Fuller. Este pequeño detalle no pasó desapercibido por los fanáticos, quienes inmediatamente empezaron a preguntar sí ambos mantenían una relación.

Este es el comentario de Andrés Vílchez en el Instagram de ‘Ale’. (Foto: Captura de Instagram)

Cabe señalar que hace algunos días, Pablo Heredia, expareja de Alessandra Fuller, también se animó a hablar de la posible relación de la actriz con su excompañero de elenco.

“No sé si están o no, pero si son ciertos los rumores, le deseo lo mejor a ‘Ale’, que sea feliz. Es una persona con la que he compartido cosas lindas y si ha elegido a Andrés, pues felicidades. Él me parece una buena persona, espero que la cuide y la haga feliz”, dijo el argentino.

Tanto Alessandra Fuller y Andrés Vílchez han compartido fotografías de sus aventuras juntos e incluso se han tomado fotografías en las mismas locaciones, hechos que avivaron los rumores sobre una posible relación entre ambos.