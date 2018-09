Instagram: Andrea San Martín reaparece luego de haber estado internada en una clínica

Andrea San Martín alertó a sus seguidores de Instagram a inicios de semana, al anunciar el último martes que había tenido que pasar la noche internada de emergencia en un clínica, debido a que no se encontraba bien de salud.

“Mi noche en emergencia… No doy más. Me siento vulnerable al máximo! Mi cuerpo no me responde como debería y mi estado anímico pues no ha sido el mejor”, escribió en aquella oportunidad en su Instagram Stories.

Apenas un día después, Andrea San Martín utilizó la misma red social para comunicar a sus fanáticos que sufrió una recaída, e incluso, que había tenido que ser llevada nuevamente al centro médico, pero esta vez en ambulancia.

Luego de ello, no se supo más sobre su estado de salud. Sin embargo, este sábado, Andrea San Martín reapareció en un evento realizado en el colegio de Maïa, su hija mayor, y publicó una foto en sus redes sociales en la que se le ve bastante recuperada.

“Disfrutando en familia, actividad del nido. No podía faltar de ninguna manera”, escribió Andrea San Martín junto a la imagen en la que aparece sonriente al lado de sus hijas, las pequeñas Maïa y Lara (que está en el coche), y otras personas de su entorno.

Al parecer, Andrea San Martín, quien confesó que se sentía muy vulnerable, tanto emocional como físicamente, ya se recuperó del desgaste y cansancio que acumuló tras la llegada de su segunda bebé.