Daniela Darcourt responde tras desafortunada reacción de Salim Vera en festival

Daniela Darcourt vivió un incómodo momento durante su participación en el Alternativo Music Festival el pasado 23 de febrero. Según evidencian videos registrados por los asistentes al evento, el público no tomó a bien que la salsera llegue tarde a su show.

La orquesta de Daniela Darcourt tuvo que empezar el espectáculo sin la cantante, pues su vuelo procedente de Estados Unidos demoró, hecho que la obligó a cambiarse en el aeropuerto tras regresar de su presentación en la gala de los Premios Lo Nuestro.

Ya en el local del evento, Daniela Darcourt subió al escenario para cantar; sin embargo, algunos asistentes empezaron a lanzar objetos y hacer sonidos para que la salsera se retire. Ante esto, la cantante terminó el tema “Adiós amor”, para luego abandonar el evento.

En el escenario de al lado se encontraba Salim Vera, vocalista de Libido, quien no tolero la tardanza ni mucho menos que tomen su horario para cantar que tuvo una inesperada reacción a modo de protesta. El rockero tomó el parante del micrófono y empezó a golpearlo de forma violenta contra el suelo.

Tras esta reacción, el equipo de producción del evento apagó las luces del escenario para evitar que el público siga registrando este bochornoso incidente.

RESPUESTA

A través de sus historias de Instagram, Daniela Darcourt se disculpó con sus seguidores y explicó los motivos que la obligaron a abandonar el escenario.

“Hago esta historia con mucha pena, los que me conocen saben que no me gusta estar metida en este tipo de líos, pero me veo obligada a hacerlo, antes que nada, pedirle disculpas a toda la gente que fue al concierto Alternativo, a toda esa gente que me esperaba y se quedó para verme”, explicó Daniela Darcourt.

“Rechazo rotundamente, cualquier acto de odio, cualquier acto que altere o perjudique mi integridad. En el concierto comenzaron a volar botellas y no pude continuar. Mil disculpas a todos, de corazón. Lo único que hago es trabajar de la mejor manera y hacer siempre lo mejor para ustedes. Les mando un fuerte abrazo”, agregó la salsera.

Asimismo, al ser cuestionada por su salida del evento, Daniela Darcourt contestó a un usuario de Instagram e hizo referencia a la desafortunada reacción de Salim Vera.

Esta fue la respuesta de Daniela Darcourt a un usuario de Instagram. (Foto: Captura) Por su parte, Salim Vera **dejó un polémico mensaje a través de su cuenta de **Facebook.

COMUNICADO

Daniela Darcourt y Orquesta no dudaron en respaldar a su vocalista y difundieron un comunicado en las mesas de redacción.

A continuación:

Sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el concierto Alternativo Music Festival, realizado el último sábado 23 de febrero, ‘Daniela Darcourt y Orquesta’ hace de conocimiento público su total rechazo a las acciones violentas de las que fue victima la artista Daniela Darcourt,. Nada podría justificar ningún acto contra la integridad personal, por lo que rechazamos este accionar inadecuado que generó disturbios y propició que los asistentes al concierto, empezaran a lanzar botellas al escenario, varias de las cuales llegaron a rozar a la intérprete de ‘Señor mentira’. Así también condenamos los comentarios en redes sociales que intentan Justificar este acto de violencia.

‘Daniela Darcourt y Orquesta’, quiere ofrecer sus más sinceras disculpas, debido a la tardanza de media hora en el referido concierto, debido al retraso que tuvo el vuelo que en el que viajaba de regreso a Lima, proveniente de Miami (USA), disculpas que no pudo dar en el escenario debido a los actos violentos de los que fue víctima.

A su vez, Daniela Darcourt y Orquesta reitera que no tiene ningún interés en ser parte de ningún tipo de confrontación con otros colegas artistas, aunque rechaza comportamientos que pudieran haber motivado la situación de violencia de la que fue víctima. El único fin de la artista es seguir creciendo profesionalmente y llevar su música por todo el país, al igual que al extranjero, tal como lo viene haciendo con éxito.