Ignacio Baladán visitó Telemundo y pasó casting para telenovelas

Ignacio Baladán regresó de su viaje a Miami con buenas noticias para su carrera. Como se recuerda, el modelo y chef viajó al extranjero para asistir el programa ‘Un nuevo día’ y deleitó con lo mejor de sus recetas saludables.

“Se me están abriendo más puertas en el extranjero”, expresó el empresario y ‘guerrero’, Ignacio Baladán.

“Me fui para Miami, estuve en Telemundo cocinando e hice unas recetas saludables. Hice un postre sin azúcar y sin harinas. También tuve entrevistas para otros canales. Me siento feliz, porque se me están abriendo más puertas en el extranjero. Además, tuve el honor de conocer a muchas personas, dentro de ellas Adamari López, quien es una mujer admirable y respetable”, sostuvo Baladán, quien dijo haber quedado sorprendido por el trato que le dieron en Telemundo.

“Ha sido una experiencia maravillosa. Estuve en Telemundo, me quedé ahí y me trataron súper. Conocí mucha gente conocida, así que me siento genial porque me trataron como si me conocieran o como si trabajara en Telemundo. Me sentí muy cómodo y espero regresar pronto”, acotó.

Asimismo, reveló que pasó castings para telenovelas en el extranjero, pero evitó ahondar en detalles hasta que se concrete el proyecto.

“Hice audiciones, pero todavía no puedo adelantar mucho al respecto. La idea es viajar nuevamente dentro de un mes y medio. Me siento contento por todas las cosas bonitas que estoy viviendo y porque mis sueños se están haciendo realidad. Se vienen más novedades y sorpresas, así que prometo dejar el nombre del Perú en alto”, precisó.