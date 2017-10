Univision y Telemundo unirán sus transmisiones por primera vez

Las cadenas hispanas de televisión Telemundo y Univision se unirán por primera vez en su historia para transmitir de forma simultánea, este sábado, un concierto benéfico para ayudar a los afectados por los desastres naturales en EE.UU., México y el Caribe.

El concierto, que se realizará en el Marlins Stadium de Miami, forma parte de la iniciativa “Somos una voz”, de Marc Anthony, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, para tender una mano a las zonas afectadas por los huracanes Irma y María, en el sur de Florida, Puerto Rico y el Caribe, y los terremotos de México.

Los organizadores anunciaron la inclusión de más artistas tanto para el concierto en Miami, como para la presentación que se hará desde Los Ángeles vía videoconferencia.

El concierto contará con la presencia de Marc Anthony, Gente de Zona, Nicky Jam, Prince Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz, Daddy Yankee y Camila, entre otros.

De igual forma, se sumarán desde Los Ángeles las actuaciones de Jennifer Lopez, Ricky Martin, Demi Lovato, Gwen Stefani, Mary J. Blige Steve Wonder, Jamie Foxx, Chris Martin, Maroon 5, Andra Day y Maxwell, entre otros artistas.

El evento desde Los Ángeles, presentado por Jennifer Lopez, con un cartel que incluye estrellas de la música, la televisión y el cine, será trasmitido por la cadena en inglés NBC, que emitirá además un teletón desde Los Ángeles.

Entre ellos figuran Sofía Vergara, Gina Rodríguez, Christina Aguilera, Bad Bunny, Chainsmokers, Vin Diesel, Selena Gómez, Vanessa Hudgens, John Leguizamo, Kim Kardashian, Heidi Klum, Esai Morales, Nicole Richie, Ruby Rose, Zoe Saldaña, Jada Pinkett, Jimmy Smits, Wilmer Valderrama y Jesse Williams, entre otros.

We are one voice!! #helpingoneanother Puerto Rico needs our continued support…it's so important to get involved…please visit somosunavoz.com to find out how you can help #SomosUnaVoz Somos una voz!! #ayudandonosunoalotro Puerto Rico necesita nuestro apoyo…es bien importante que pongamos de nuestra parte. Por favor visiten somosunavoz.com para saber como ayudar #SomosUnaVoz Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 5:38 PDT

Los fondos recaudados por el concierto de “Somos una voz” ayudarán a proveer alimentos, refugio, medicinas, energía eléctrica y comunicaciones a las áreas afectadas por la reciente devastación causada por los desastres naturales, detallaron los organizadores.

Puerto Rico enfrenta todavía una emergencia tras el impacto el pasado 20 de septiembre de Irma, que dejó al menos 43 muertos en la isla, mientras que los muertos por el terremoto ocurrido un día antes en México alcanzan los 369.

Los fondos recaudados beneficiarán a las organizaciones caritativas Feeding America, Save the Children, Habitat for Humanity, Unidos for Puerto Rico, United Way, American Red Cross y Unicef.

(Fuente: EFE)