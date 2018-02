Hugo García sufre descompensación y asusta a todos en Esto es Guerra

Hugo García alarmó a todos los integrantes de Esto es Guerra al sufrir una descompensación durante una dura competencia con Patricio Parodi.

De un momento a otro, Hugo García se detuvo y no continuó más con la prueba, llamando la atención de Mathías Brivio: “Él nunca abandona la competencia, ¿qué le está pasando?”, manifestó.

El integrante de Las Cobras se lanzó al gramado y fue atendido de inmediato por los paramédicos, quienes le dieron oxígeno

“Hasta yo me asusté. Venía con el cuerpo caliente del juego anterior y, encima que estoy enfermo, me afectó meterme a la piscina con agua fría. Se me apagó la TV y sentí que me iba a desmayar. Se me había bajado la presión y me comenzó a temblar todo el cuerpo”, dijo Hugo García, ya recuperado.

Hugo García alarmó a todos durante competencia en Esto es Guerra. (Video: América TV)