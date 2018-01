Los Chistosos: Hernán Vidaurre y Giovanna Castro anunciaron el fin de su relación

Los actores cómicos Hernán Vidaurre y Giovanna Castro decidieron dar por finalizada su relación tras casi 20 años de noviazgo, la noticia ha entristecido a muchos de sus seguidores.

La ex pareja trabajó junta en diversos espacios, siendo el más conocido, “Los Chistosos”, de RPP. Se especuló que el fin del romance se debería a una supuesta negativa de Vidaurre para formalizar.

Pero Giovanna Castro en declaraciones con el diario Trome desmintió estos rumores. “Estuvimos desde el 99 y aunque ya no estamos, somos amigos. Él es una buena persona. No terminamos porque no se quiso casar conmigo, al contrario, me lo propuso dos veces y quiso tener un hijo, pero yo deseo crecer, no tengo el espíritu para ser ama de casa”, señaló en entrevista con dicho medio.

“El corazón fue cambiando y Dios me lleva a donde quiere que esté. Al principio me costó, pero disfruto el cambio, tengo muchos pretendientes y salgo con amigos”, señaló Giovanna al diario Trome.

Como se recuerda, Hernán Vidaurre y Giovana Castro participaron en el programa ‘Paren esta Vaina’ en Panamericana Televisión en el 2015.