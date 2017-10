Hasta las Patas y Conejo Blanco, Conejo Rojo: conoce más de los últimos estrenos de Los Productores

El 2017 ha sido, para Los Productores, un año de nuevas iniciativas, de intentar nuevos espacios, como lo hicieron con Las Lolas en Escena 7; de reposiciones de éxitos como Mamma Mia! y de Toc*Toc, con una sexta temporada increíble con la que se celebró el quinto año de la casa productora. Ahora, anuncian dos grandes obras para cerrar el año.

Comencemos por el comienzo, Hasta Las Patas (The play that goes wrong), escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, se trata de una delirante comedia que viene siendo un gran éxito en Londres y en el mundo.

Como su nombre lo dice, se trata de una obra en la que todo sale mal y cuenta la historia de un grupo de actores amateur que decide poner en escena una obra de misterio sobre un asesinato situada en los años 20. Todo lo que puede salir mal, saldrá peor. Los actores, malos de por sí, lucharán en escena para sacar la obra adelante ante el sufrimiento y risas de los espectadores.

En nuestro país, este hilarante tormento está bajo la impecable dirección de Juan Carlos Fisher y es protagonizada por los increíbles actorres Johanna San Miguel, Gonzalo Torres, Rómulo Assereto, Andrés Wiese, Christian Ysla, César Ritter, Gabriela Velásquez y Carlos Palma, quienes además tienen el gran reto de actuar de malos actores y hacer dos personajes dentro de la obra; el “verdadero” y el que interpretarán en la obra de misterio.

Por otro lado, Conejo Blanco, Conejo Rojo es un enigma total, tanto para los actores como para los espectadores. “Lo único que saben los actores es el nombre de la obra, quién la escribió”, cuenta Galarcep.

Los seis valientes actorazos que han aceptado formar parte de este experimento teatral son Norma Martínez, Sergio Gjurinovic, Wendy Ramos, Lucho Cáceres, Pietro Sibille y Gisela Ponce De León. Cada uno de ellos se presentará en una fecha diferente:

Norma Martínez: 15 de noviembre

Sergio Gjurinovic: 22 de noviembre

Wendy Ramos: 28 de noviembre

Lucho Cáceres: 29 de noviembre

Pietro Sibille: 5 de diciembre

Gisela Ponce De León: 6 de diciembre

A diferencia del teatro tradicional, esta obra no cuenta con ensayos ni director. Los actores llegarán el mismo día de su presentación, subirán al escenario y junto con el público descubrirán el guión de la obra, el cual se econtrará en un sobre sellado. La única consigna: una vez abierto el sobre deben seguir las indicaciones y terminar el guión. No hay vuelta atrás.

Esta es la primera vez que esta obra llega a Sudamérica, habiendo sido ya representada por actores de la talla de Nathan Lane, Whoppi Goldberg, Cynthia Nixon, entre otros.

Las entradas para ambas obras ya están disponibles en Teleticket de Wong y Metro y a través del Call Center de Los Productores 505-0550.