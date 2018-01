Hasta Las Patas: exitosa comedia teatral regresa este verano en corta temporada

Los Productores abre la temporada teatral del 2018 con la comedia que cerró exitosamente el 2017 Hasta las patas. The play that goes wrong (su nombre en inglés), escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, es una obra que viene siendo un gran éxito en Londres y también en Lima, luego de una temporada en el 2017 a sala llena y con entradas agotadas.

Tras unas merecidas vacaciones, Johanna San Miguel, Andrés Wiese, Gonzalo Torres, Carlos Palma, Rómulo Assereto, Christian Ysla, César Ritter y Gabriela Velásquez regresan a las tablas para seguir haciendo reír al público en la obra donde todo lo que puede salir mal, saldrá peor.

“Es una obra dentro de una obra, eso es lo más gracioso, somos un grupo de actores amateurs muy entusiastas pero algo inexpertos, que ponen en escena ‘Asesinato en una mansión inglesa’, pero todo va saliendo mal y ellos tienen la consigna de seguir a pesar de todo los traspiés”, señala Christian Ysla.

“Para los actores ha sido un reto corporal, mucho trabajo físico, pero sobre todo el público podrá ver reflejado en la obra el miedo de todo actor, cosas que pueden pasar en la realidad; olvidarnos parte del texto, tropezarse, el ras bambalinas de la profesión”, comenta Adrian Galarcep, Director Artístico de Los Productores.

Para Juan Carlos Fisher, director de la obra, hacer esta comedia ha sido “mostrar lo que sucede muchas veces en escena y que pasa desapercibido porque los actores tratan de disimular. En esos casos, el público no se da cuenta, en cambio con esta puesta hecha por una compañía de actores inexpertos, el público se dará cuenta de todo”.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket de Wong y Metro y a través del Call Center de Los Productores 505-0550. Es una corta temporada que empieza el 11 de enero en el Teatro Pirandello y va de jueves a lunes a las 8.30 pm y domingos a las 7 pm.