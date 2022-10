Guty Carrera ha levantado polvo tras anunciar que escribirá un libro que llevará por título “Ámame que me vas a perder”. No solo sus exparejas -como Melissa Loza y Alejandra Baigorria- han salido a dar su opinión, sino también conocidas figuras como Jazmín Pinedo, conductora de “+Espectáculos”.

La popular ‘Chinita’, quedó en shock al conocer este hecho. “¿Qué? ¡Ah no! Ahora cualquiera saca un libro (...) ¡Qué creativo! (...) Ojalá que diga la verdad”, dijo la influencer quien no ha dudado en arremeter contra el ‘Potro’ en mas de una oportunidad desde el escándalo por violencia psicológica que protagonizó con la ‘Rubia de Gamarra’.

Es por ello que el hijo de Edith Tapia, en unas recientes declaraciones que ofreció al diario Trome, se refirió a los comentarios realizados por la compañera de ‘Choca’ Mandros. “Exacto, cualquiera puede escribir un libro, así como cualquiera puede ser conductor de televisión, ¿no?”, dijo en respuesta a la modelo.

Al ser consultado sobre si consideraba que estaba siendo menospreciado por Pinedo, Guty fue muy sincero al responder: “En realidad cada quien tiene su opinión y, lo digo con mucho respeto y cariño, la opinión de ella no me importa. Entonces, si me ninguneó no me interesa ni hace que pierda el sueño”.

“(¿Estás ‘bañado en aceite’?) Tengo mi propia fábrica. A estas alturas de mi vida, sé que si dicen algo es porque saben que van a encontrar una respuesta y muchas de estas personas necesitan encontrar respuestas para seguir teniendo un poquito de luz”, finalizó al respecto.

VIDEO RECOMENDADO

Tomás Angulo a Tula Rodríguez: “Déjame hablar o hablo de tu historial y vas a salir perdiendo”

Se presenció un tenso momento entre el Dr. Tomás Angulo y Tula Rodríguez en el programa de "En Boca de Todos" después de que la conductora no le dejara declarar al psicoterapeuta sobre el tema del día. “Déjame hablar o hablo de tu historial y vas a salir perdiendo” precisó firmemente el especialista. (Fuente: América TV)