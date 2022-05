El director mexicano Guillermo del Toro y su compatriota Gael García Bernal, también cineasta y actor, le cantaron este martes una ranchera al Festival de Cannes por su 75 aniversario, que reunió con ese motivo a gran número de estrellas francesas e internacionales.

En el escenario del Gran Teatro Lumière, la principal sala de proyecciones del certamen, se encontraban en ese momento gran parte de los artistas convocados para esta celebración, como la intérprete alemana Diane Kruger o el estadounidense Jake Gyllenhaal.

García Bernal comenzó a entonar “Me cansé de rogarle”, de Pedro Infante, entre los aplausos y la sorpresa de la platea, y se le unió Del Toro a capela y compartiendo micro.

Entre los invitados estaba Julia Ducournau, Palma de Oro el año pasado por “Titane”, Claude Lelouch, que se llevó el máximo galardón en 1966 por “Un homme et une femme”, y Kristen Stewart, una de las protagonistas de “Crimes of the future”, de David Cronenberg, presentada este lunes en competición.

La alfombra roja de este martes estuvo con motivo del aniversario especialmente repleta de estrellas.

Entre ellas el francés Louis Garrel, de quien se proyecta fuera de competición en esta velada “L’innocent”, dirigida por él, mientras que en esta edición también participa, pero como intérprete y optando a premio, con “Les amandiers”, de Valeria Bruni-Tedeschi.

Kruger, con vestido rojo de voluminosa falda, había desfilado por la alfombra roja acompañada de su pareja, el actor estadounidense Norman Reedus, mientras que la modelo y actriz británica Cara Delevingne posó junto al diseñador francés Olivier Rousteing.

La modelo estadounidense Bella Hadid acudió con un vestido negro de escote palabra de honor y de negro fue también la actriz española Rossy de Palma, que en esta edición preside el jurado de la Cámara de Oro, el premio que recompensa a la mejor ópera prima de todas las secciones de este certamen que se clausura el sábado.

La noche reunió a intérpretes y cineastas que han formado parte de la historia de Cannes y había sido precedida de un coloquio entre algunos de ellos, como Del Toro o los franceses Michel Hazanavicius y Gaspar Noé, en el que se reflexionó sobre el futuro del cine y el peso de las plataformas.

