Guillermo Castañeda y su descargo tras denuncia de Daniella Pflucker por agresión sexual

Guillermo Castañeda tuvo la oportunidad de dar su descargo en el programa Beto a saber y se refirió a la denuncia de agresión sexual que hizo la actriz Daniella Pflucker contra él.

Durante la entrevista, el comediante contó cómo conoció a la joven actriz y reafirmó que jamás se convirtió en su agresor. Además señaló que hubo sexo consentido y que su único error fue “no cumplir con las expectativas” que ella tenía de él.

“Lo admito, tuve una relación con Daniella (Pflucker), y con vergüenza lo digo, porque es a partir de ahí que comienza todo este escándalo. Toda la vida, las chicas tienen su primera vez y ellas esperan que ese hombre, con el que tuvo su primera vez, cumpla con ciertas expectativas y que las merecen tener, pero yo no las cumplí porque yo no pude ser su enamorado o el príncipe azul, el chico que ella quería que lo acompañe”, dijo Guillermo Castañeda tras ser presentado por Beto Ortiz.

“Ocurre en la noche, 8 o 9 pm, ocurre por concesión de los dos. Le dije ‘vamos a mi casa a ver una película’ y terminamos en esta situación que ambos tuvimos y que se convirtió en su primera vez, no más. No hubo forcejeo, no hubo violencia”, añadió el actor.

El comediante contó también que se decidió a pagar las citas con un terapeura cuando la madre tomó una conducta más intimidante.

“Su mamá me llama a las semanas de la intimidad y me confronta. Me dice que se había enterado (del acto sexual) y que Daniella estaba mal (…) Me pide que la ayude porque su hija andaba rebelde. Yo me decidí a ayudarla porque sentí que sí la había tratado mal”, manifestó.

“Ella se entera luego que yo regreso con mi ex y eso le duele. Insisto, esa es mi culpa: haberme metido con una chica en su primera vez y luego no querer una relación con ella”, sostuvo Guillermo Castañeda.