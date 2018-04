Guillermo Castañeda reaparece en Facebook para hacer este dramático pedido

Luego de ser acusado de abuso sexual por Daniella Pflucker, Guillermo Castañeda reapareció en las redes social para hacer un dramático pedido a la denunciante.

A través de un video, el actor pidió a la joven que se retracte, pues asegura que la denuncia es falsa. “Estoy viviendo la peor de mis pesadillas”, indicó Guillermo Castañeda.

“Desde el viernes estoy viviendo la peor de mis pesadillas. Tengo muchos amigos cercanos, abogados, gente entendida en el tema que me está ayudando a tomar decisiones porque para mí es muy difícil, pero tengo que decir mi verdad, dar la cara y esta es”, indicó Guillermo Castañeda en su cuenta de Facebook.

Lejos de ser ese chico locuaz ante las cámaras, Guillermo Castañeda se dejó ver bastante desencajado y con muchas ganas de llorar. ¿Responderá Daniella Pflucker?

“No he cometido ningún delito. Ninguna de las acusaciones que se me hace en redes sociales y medios es verdad, ellos son los que me han acusado de algo que jamás cometí. En el post de Facebook (de Daniella) se deja entrever una situación de abuso que también rechazo completamente”, acotó.

Guillermo Castañeda aseguró que desde aquella acusación vive encerrado y no puede seguir así. Sin embargo, ha preferido alejarse de las redes sociales por un buen tiempo, mientras sigue el proceso legal que ha decidido iniciar.