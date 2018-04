Grupo Amén sorprende a paciente de cáncer con acústico en la clínica

Como tantas otras veces, la banda de rock Amén se presentó el pasado 13 de abril en La Noche de Barranco. Pero aquel viernes alguien se ausentó entre los asistentes que no pasó desapercibido para la banda.

Se trata de Tania Huamaní Reyes, una fanática que había llamado la atención de los integrantes por un pedido especial que les hizo vía Facebook poco antes de dicha presentación.

“Hola amigos de Amén, me llamo Tania Huamaní Reyes y soy fan suya. Soy una paciente de cáncer de cervix donde las operaciones y las quimios no han funcionado, pero no pierdo la fe”, inició así Tania su mensaje a la banda.

“Solo les pido que este próximo concierto en La Noche de Barranco pueda asistir y verlos en vivo, pero debido a mi condición y bajo peso (40 kilos) me gustaría un asiento para poder descansar y verlos ya que no puedo estar parada por mis propios medios, claro que pagaría mi entrada. Mi único deseo es verlos y escuchar mi canción favorita Una canción por Dios”, añadió la joven, quien finalmente no pudo asistir por una recaída en su salud.

Sin embargo, el mensaje de Tania Huamaní caló tanto en los integrantes de Amén, que Marcelo Motta y compañía decidieron sorprenderla en la clínica Sanna, de San Borja, donde se encontraba internada.

Marcelo, junto al ‘Chino’ y el ‘Pulpo’ visitaron a Tania para regalarle el concierto más privado y emotivo que cualquier persona pueda tener.

Con guitarra en mano, su prodigiosa voz y ese carisma único que tiene como sello personal, Marcelo no solo conmovió a Tania con su presencia, sino también a los amigos y familiares de la joven que se encontraban en la habitación.

Y como si no fuera suficiente, el show acústico culminó con la interpretación de “Una canción por Dios”, tema que Tania les pidió en su mensaje y que cantó con mucho corazón recostada sobre su cama.

Todo quedó registrado en imágenes que la banda se ha encargado de compartir en sus redes sociales y en YouTube. Como no podía ser de otra manera, el gran gesto de Amén ha generado los mejores comentarios y ya se ha vuelto viral.