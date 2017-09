Policía impide salida de Angie Jibaja de Chile

Hace unos días se anunció que Angie Jibaja sería una de las participantes de la nueva temporada de El Gran Show, pero al parecer, la popular chica de los tatuajes no podría ser presentada pues la Policía chilena no le permitió viajar con sus hijos, al no tener el permiso del papá.

“Los policías se ensañaron conmigo. En cinco años que tengo en Chile, he viajado muchas veces de vacaciones con mis hijos y sin ningún problema, ahora vienen a pedir el permiso del papá… Fue terrible, mis hijos lloraban, yo les explicaba que me estaba yendo del país y que mis 12 maletas ya estaban en el avión”, contó Angie a través de sus redes sociales.

Angie Jibaja contó que Jean Paul Santa María, padre de sus hijos ya había firmado la autorización.

“No sé cuándo llegaré (a Perú). Jean Paul ya firmó el permiso, pero tengo que presentarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso será el lunes”, añadió en su cuenta de Twitter.

Le dije:señor vamos a perder el vuelo y comenzó a gritarme delante de mis niños @PDI_CHILE FUE TERRIBLE . — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017

Es ilógico q en muchos años ,NUNCA me ayan hecho un problema NUNCA. Y justo ahora q vuelvo a mi país nos hagan esto @PDI_CHILE — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017

Nos les importó que mis niños lloraran , no les importó la hora , ni mis 12 maletas ya en el avión @PDI_CHILE JULIO SANDOVAL. — Angie Jibaja (@JibajaAngie) 1 de septiembre de 2017