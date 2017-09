El Gran Show: mira el error que cometió Aldo Olcese y que le costó la eliminación

El exfutbolista Aldo Olcese, participante de la nueva gala de El Gran Show, quedó en sentencia y no pudo salir de ella pues fue eliminado del reality de baile.

Aldo Olcese bailó el conocido tema “El Pirulino”, pero tuvo un percance al iniciar la coreografía. La puerta, por donde tenía que ingresar, no abrió e hizo que el exfutbolista pierda la concentración.

Al final, Tilsa Lozano le dio su veredicto. “No hay forma, tengo que ser mala. Para ser una sentencia fue la peor presentación de todas, no sé si lo de la puerta te confundió, pero estuviste distraído” indicó el jurado.

Ante ello el exfutbolista respondió: “Se me hizo complicado desde que la puerta no se abrió, además no empezó la música a tiempo”.