Melissa Klug encaró a Emilio Jaime por robarle un beso a su hija de 14 años

“La Blanca de Chucuito”, Melissa Klug, contó en El Gran Show que Emilio Jaime le robó un beso a su hija de 14 años y fue por esa historia del pasado que no le gustó su presencia en el reality de baile.

Así es, la empresaria contó que el incidente ocurrió en una fiesta en Paracas, lugar donde el chico ‘reality’ y su hija se tomaron una polémica foto que circuló en las redes sociales.

Por su parte, Emilio Jaime trató de justificarse antes las declaraciones de Melissa Klug. “Coincidimos en un mismo lugar, en una fiesta en Paracas. Tuve la oportunidad de conocerla, me cayó super bien y bueno…jajaja”, expresó Emilio, hecho que provocó la incomodidad de la madre de familia.

Ante ello, Melissa Klug reveló que Diego Chávarri también se pronunció al respecto en su momento. “En esa fiesta también estuvo mi ex pareja Diego Chávarri. Él le dijo que no le parecía. Que se meta con cualquiera, pero no con una de las hijas de su ex”, contó la empresaria en El Gran Show.