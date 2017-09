Jonathan Maicelo a Carlos Cacho: “Quién eres tú, a ti no te conoce nadie”

¡No se quedó callado! Jonathan Maicelo fue el primer participante en ser presentado en El Gran Show, la Revancha y pese a que llegó con un dedo lesionado presentó su coreografía junto a su bailarina.

El paso del boxeador chalaco se vio marcado por un acalorado enfrentamiento que protagonizó con Carlos Cacho, jurado del reality de baile, luego que este intentara vincularlo con Milena Zárate.

“Me imaginó Gisela que no se habrá asomado por aquí Milena Zárate, me pregunto porque tú ya sabes que pasa, luego la gente dice que cuando ella esta él se distrae. No sé. Quizá es la revancha de Milena”, dijo el maquillador.

Ante estas palabras, Maicelo bastante fastidiado le respondió así: “Quién eres tú, a ti no te conoce nadie, lo único que yo conozco de ti es que un día vendiste a tu amigo en prisión”, dijo en un tono bastante fastidiado el boxeador y dejó sin palabras a Carlos Cacho.