Gisela Valcárcel y el mensaje que "dejará en shock" a Christian Domínguez

¡Lo dijo! Gisela Valcárcel no tuvo reparo alguno para aclarar la situación laboral de Chistian Domínguez en El Gran Show. La conductora fue precisa al contar expresar lo que siente por esta incómoda situación.

Como se recuerda, Christian Domínguez iba a formar parte del reality de baile. Sin embargo, el cumbiambero nunca se presentó, generando mucha incomodidad entre el público y la producción del espacio de América TV.

Gisela Valcárcel fue clara al decir que cuando regresó de su viaje se contactó por teléfono con la madre del artista, luego de esta plática, ella llamó a Christian y se dio cuenta del “respeto” que existe entre ambos.

“Christian, fue un placer hablar contigo, no tengo nada contra ti. Lamento que no quieras estar en El Gran Show, pero sí te digo que en varias ocasiones he puesto el cuerpo por ti. Considero que es un gran artista, aunque varias veces no quise que vienieras aquí. Yo no hago borrón y cuenta nueva. No fue buena la idea de que vayas a Esto es Guerra, no fue bueno para ti como artista, pero respeto tus decisiones”, expresó la conductora.