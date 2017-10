El Gran Show: Emilio Jaime no teme a Melissa y le lanza esta advertencia

El combatiente Emilio Jaime se juega la vida contra Melissa Klug en la final de El Gran Show este sábado y confiesa que tiene plena confianza en el apoyo de sus seguidores y lo que demostrará en la pista de baile de Gisela Valcárcel para seguir luchando por la ansiada copa.

“Lo dije desde el inicio, no esperaba llegar a la final de la competencia. De hecho pensé que me iba ir antes, pero con mucho sacrificio he llegado hasta donde estoy. Estar en sentencia con Melissa Klug es un reto, ella nunca ha sido eliminada pero a darle nomás, estoy motivado al ciento por ciento, a seguir ensayando”, dijo recientemente Emilio Jaime.

“Siempre hay temor de que pueda ganar – Melissa-, pero estoy confiado en mis seguidores y lo que pueda hacer en la pista de baile. Estoy ensayando fuerte y seguro, son tres coreografías que están costando mucho trabajo”, asegura Emilio Jaime que en la primera parte de la competencia se enfrentará a Melissa Klug y solo uno pasará a la gran final para pelear la copa con Vania Bludau, Anahí de Cárdenas, Cristian Zuárez y César Távara.

De su vida sentimental, Emilio Jaime prefiere ser muy cuidadoso con sus declaraciones tras los rumores de una posible aparición de Flavia Laos en El Gran Show y su encuentro con Macarena, la hija de Cristian Zuárez. “Nadie sabe lo que pueda pasar más adelante, si se da algo no sé, estoy encantado de conocer a su hija”, precisó el chico reality.