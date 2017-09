¿Cristian Zuárez se reconcilió con Laura Bozzo? ¡Mira estas imágenes!

Cristian Zuárez, participante de la reciente gala de El Gran Show, fue captado por las cámaras del reality de baile hablando por celular con su expareja Laura Bozzo.

En la conversación que mantuvo el argentino con la popular “abogada del pueblo”, se escucha que ella le dice que está un poco subido de peso y le recuerda que siempre serán amigos.

“Me parece que has subido un poquitito de peso. Ahí te he visto una pancita. Y la verdad no la tenías cuando estabas conmigo. Estabas hecho un muñeco cuando estabas conmigo”, se le escuchar decir a Bozzo.

Todo sobre El Gran Show

“El Gran Show” es un reality peruano de baile, el cual es presentado y producido por Gisela Valcárcel. Se estrenó el 2010 con la licencia de América Televisión y GV Producciones. El programa se emite todos los sábados desde las 21:00 horas en vivo y en directo desde los estudios de América Producciones en Pachacámac.

El primer formato de “El Gran Show” consistía en parejas conformadas por una celebridad (héroe) y un bailarín aficionado (soñador). Ambos tenía que demostrar al jurado sus habilidades en la danza con la finalidad de realizar el sueño del aficionado; sin embargo, a partir del 2012, el reality cambió de formato y las parejas ahora estaban conformadas por una celebridad y un bailarín profesional, quienes representarían a una organización benéfica.

Al año hay tres temporadas de “El Gran Show”. La tercera se denomina “Reyes del Show” y se enfrentan las cuatros mejores parejas de la primera y segunda temporada por un monto de dinero. Al ganador de la última temporada se le consagra como el ganador absoluto del reality.