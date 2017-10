Gonzalo Nuñez arremetió contra Peluchín por hablar maravillas de la Selección Peruana

¡Sin piedad! Gonzalo Nuñez durante su programa radial cuestionó a Rodrigo González por hablar del buen momento de la Selección Peruana cuando antes criticó a los futbolistas en Amor, amor, amor.

El hecho sucedió cuando el periodista comentaba junto a sus compañeros sobre el empate de Perú ante Argentina.

“No es FoxSport, es Peluchín en ‘Amor, amor, amor’… es una porquería el fútbol (decía), son una sarta de borrachos, no sirven para nada, no sé para qué te metes hacer fútbol me decían…”, comentó notoriamente fastidiado Gonzalo junto a su panel deportivo.

“Eres un idiota, no vas a ganar plata, es una porquería esa carrera, ¿no te da vergüenza? Ahora te dicen, excelente, qué suerte tienes de ir al estadio, después que le han sacado el alma al fútbol peruano, lo ha destruido. Ahora todo es Perú, Perú. Así es el fútbol, es muy generoso”, añadió.