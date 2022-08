La conductora de televisión Gisela Valcárcel se comunicó con el programa “América Hoy” y contó detalles de su cercanía con Diego Bertie, quien falleció la madrugada del viernes 5 de agosto tras caer de su departamento en Miraflores.

Según contó, cuando recibió la noticia se quedó en shock y se mantuvo sentada por una hora. Además, reconoció que cree en la resurrección, por lo que tiene la esperanza de encontrarse otra vez con el actor.

“Me quedé estacionada, haciendo mis cosas, me quedé sentada como una hora (cuando me enteré), pero también hay algo. Nos encontraremos, Diego ha partido hacia la eternidad y me voy a encontrar con él, creo en la resurrección y lo voy a recordar con cariño, con respeto, voy a dejar que este momento sea tan íntimo para su familia como tiene que ser”, señaló.

Asimismo, la conductora de televisión pidió respeto para los familiares de Diego Bertie, quienes atraviesan un difícil momento tras el deceso del actor.

“Diego era un ser humano sensible, inteligente, maravilloso, te miraba y uno se quedaba con las ganas de tener más cosas qué decir. A veces consideraba que era tímido, pero en realidad era reservado”, manifestó la conductora de TV.

Como se recuerda, el actor falleció en la madrugada del 5 de agosto tras caer desde su departamento, ubicado en el piso 14 de un edificio en Miraflores. Tatiana Astengo, Karina Calmet, Gonzalo Torres, Christian Meier y más lamentaron su muerte.

