Gisela Valcárcel es fuertemente criticada por la hija de Alan García

Carla García, hija del expresidente Alan García, no dudó en criticar a Gisela Valcárcel por preguntarle a Kevin Blow por qué no se casa si ama a Michelle Soifer.

“Deja que él (Kevin Blow) lo haga, que él defienda el amor. El hombre es la cabeza y es el hombre el que debe decir ‘amor no te preocupes’, es él el que debe dar la seguridad”, señaló Gisela Valcárcel a Michelle Soifer, quien intentó defender entre lágrimas a su pareja de las críticas, en la última edición de La dupla perfecta.

“¿Amas a Michelle Soifer?”, le preguntó Gisela Vlcárcel al cantante, quien intentó responder ante una conductora que seguía preguntando: “Kevin, ¿cuánta amas a Michelle Soifer?, tú le dijiste la semana pasada que era tu esposa. Si tú le dices eso a una mujer es porque te quieres casar con ella. Y cuando uno se quiere casar con una mujer, lo hace, y lo hace ya”.

“¿Tú realmente amas a Michelle Soifer? ¿Estarías dispuesto incluso a dejar tu carrera y trabajar en otra cosa, dejar que simplemente ella brille. Creo que están siendo afectados por este brillo que quieren tener juntos”, indicó la animadora.

Ante ello, Kevin Blow notoriamente afectado por las críticas respondió: “La amo mucho, no te imaginas cuánto. Es una lucha constante, no soy de mucho exponer cómo me siento. Si es necesario que la separen de mí para que recupere ese brillo que dicen perdió por mí. Michelle es una mujer con mucho carácter, no es una niña a la que yo la he empujado a algo, estamos en esto juntos. Yo trato de esforzarme, de dar lo mejor”.

Tras estas interrogantes en televisión, Carla García no dudó en expresar su descontento a través de Twitter.

“Gisela no debería tratar de presionar a un hombre para que se case con una mujer ‘si la quiere’. Malísimo y eso que soy fan de la seño”, tuiteó García, quien tuvo el respaldo de muchos usuarios.