Gisela Valcárcel: ¿Por qué El Gran Show no salió al aire?

¡Aclaró las dudas de su público! A través de un video en Facebook, la conductora Gisela Valcárcel explicó por qué no salió al aire con su programa El Gran Show.

En este video, Gisela Valcárcel aclaró que no tiene ningún problema con América TV y que desde hace varios meses estaba programado que El Gran Show no iba a salir al aire este sábado 28 de octubre.

“No es necesaria una celebración más en mi vida, ya tuve muchas. A mí ya me llevaron a un estadio, ya me bajaron en un helicóptero. Soy yo la que les debe dar y no recibir tanto”, expresó Gisela en una transmisión de Facebook.

“Pedí que no me hicieran un homenaje porque cumplir 30 años me tenía con el corazón estallando de alegría, porque estoy agradecida con Dios. De ahí a ponerme nuevamente como la figurita para que me traigan una sorpresa más, ya no”, agregó la presentadora.

Cabe mencionar que en vez de El Gran Show salió al aire El Otro Show, espacio que estuvo bajo la conducción de Tilsa Lozano y el maquillador Carlos Cacho.

El Otro Show reemplazó a Gisela Valcárcel por un día. (Video: América TV)