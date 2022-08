Gisela Valcárcel realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y se sinceró con sus seguidores al confesarles que sigue soltera porque se ha vuelto muy exigente; además, precisó las cualidades que debe tener ahora su hombre ideal.

“No, no tengo amor, pero no es que esté negada al amor. Estaré encantada de enamorarme pero me he vuelto bastante exigente”, inició explicando la ‘Señito’ para luego indicar que a estas alturas de su vida no está para niñerías y desea a su lado una persona madura.

“Hoy por hoy, creo que muchas como yo, han ido aumentado sus exigencias, no quiero payasitos, boberías. Quiero realmente un hombre en mi vida que pueda alegrarse conmigo, vivir a mi lado sin necesitar de mi, alguien que haya pasado por vivir solo y que sepa que solo no se muere. Uno disfruta solo muchísimo”, añadió.

Finalmente, la mamá de Ethel Pozo y dueña de GV Producciones precisó que busca a una persona que ‘tenga solidez en varios aspectos de su vida’, pues no le gustaría ‘cargarse a nadie encima’.

“Alguien que, por supuesto, que tenga solidez en varios aspectos de su vida. No estoy para cargarme a nadie encima, no me gustaría tener alguien de pareja a quien yo tenga que ayudar. Nos ayudamos ambos, pero tampoco mucho (...) no quiero que nadie me necesite”, puntualizó.

