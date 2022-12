La conductora de televisión, Gisela Valcárcel se animó a dedicar un tierno mensaje a su hija Ethel Pozo, quien este 15 de diciembre cumple 42 años. Ella utilizó su cuenta en Instagram para agradecer a su hija por la alegría que le ha dado a su vida.

“Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo 🌍. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje ♥️, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada. ¡Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) en el caso de madre e hijos, es tan real!”, escribió Gisela en la primera parte de su mensaje.

“¡Me encanta haberte tenido en el vientre, me encanta tu risa, inteligencia y ganas! Tu buen humor une a la familia, ¡te amamos @lapozo ❤️! ¡Feliz Cumpleaños 🎉🎂 y a seguir celebrando la vida! PD. Con la canción que siempre te cantaba 🎶 SUGAR, para ti”, añadió la conductora de televisión.

Por su lado, Ethel Pozo también aprovechó sus redes sociales para dar gracias por sus 42 años de vida y hacer conocer sus deseos para el próximo año.

“La vida es un viaje maravilloso, largo y con turbulencias. Con escalas inesperadas, con gente que se sube pero que también se baja del vuelo. ¿El destino? ¡¡No siempre se conoce!! Y si lo sabes, nadie tiene la certeza de llegar a aterrizar en él. ¡Por eso hoy solo puedo dar gracias por este viaje inolvidable que ha sido y es mi vida en estos 42 años! Ahora voy en el vuelo con exactamente los que necesito, con gente increíble que Dios me mandó en la vida para disfrutar de lo verdaderamente importante, el amor, la salud y el estar vivos. ¡¡¡Con ellos cualquier turbulencia es nada, porque los amo con locura!!!”, escribió junto a una fotografía.





